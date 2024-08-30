Війська рф знищили пункт постійного базування "швидкої" на Донеччині
Київ • УНН
Російські війська знищили пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги на Донеччині. Будівлю повністю зруйновано, пошкоджено автомобіль "швидкої", але потерпілих немає.
На Донеччині під обстріл російських військ потрапили українські медики. Окупанти знищили пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я України, передає УНН.
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Черговий воєнний злочин росіян – черговий прицільний обстріл українських медиків на Донеччині. Внаслідок прямого влучання в пункт постійного базування бригади екстреної медичної допомоги повністю зруйнована будівля та пошкоджений автомобіль "швидкої"
У відомстві додають, що внаслідок інциденту потерпілих немає.
Нагадаємо
У Кураховому внаслідок обстрілу ракетами "Ураган" поранено щонайменше 5 осіб. Пошкоджено житловий будинок, адмінбудівлю та крамницю, можливо, під завалами є люди.