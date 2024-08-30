Войска рф уничтожили пункт постоянного базирования «скорой» в Донецкой области
Киев • УНН
Российские войска уничтожили пункт постоянного базирования бригады экстренной медицинской помощи в Донецкой области. Здание полностью разрушено, поврежден автомобиль «скорой», но пострадавших нет.
В Донецкой области под обстрел российских войск попали украинские медики. Оккупанты уничтожили пункт постоянного базирования бригады экстренной медицинской помощи. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.
Детали
Очередное военное преступление россиян - очередной прицельный обстрел украинских медиков в Донецкой области. В результате прямого попадания в пункт постоянного базирования бригады экстренной медицинской помощи полностью разрушено здание и поврежден автомобиль «скорой»
В ведомстве добавляют, что в результате инцидента пострадавших нет.
Напомним,
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