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Війська рф вночі атакували Херсон: постраждала жінка

Київ • УНН

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Вночі російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. 69-річна жінка отримала вибухову травму та контузію, їй надали медичну допомогу на місці.

Російські війська уночі обстріляли Херсон, 69-річна жінка отримала поранення, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Близько першої ночі російські війська атакували Корабельний район Херсона. Через ворожий обстріл постраждала 69-річна жінка, яка перебувала у приміщенні. Вона дістала вибухову травму та контузію

- повідомили в ОВА.

Бригада "швидкої", як вказано, надала жінці меддопомогу на місці.

На Херсонщині росіяни вдарили по пошті та ТЦ, 6 поранених30.08.24, 08:52 • 16841 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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