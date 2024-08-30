Війська рф вночі атакували Херсон: постраждала жінка
Київ • УНН
Вночі російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. 69-річна жінка отримала вибухову травму та контузію, їй надали медичну допомогу на місці.
Російські війська уночі обстріляли Херсон, 69-річна жінка отримала поранення, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
Близько першої ночі російські війська атакували Корабельний район Херсона. Через ворожий обстріл постраждала 69-річна жінка, яка перебувала у приміщенні. Вона дістала вибухову травму та контузію
Бригада "швидкої", як вказано, надала жінці меддопомогу на місці.
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