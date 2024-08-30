На Херсонщині росіяни вдарили по пошті та ТЦ, 6 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області. Пошкоджено житлові будинки, поштове відділення, торговельний центр, газопроводи та транспортні засоби. Внаслідок атак поранено 6 осіб.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 23 населені пункти, поціливши у тому числі у житлові будинки, пошту, ТЦ, поранено 6 осіб, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 6 людей дістали поранення
Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Інженерне, Білозерка, Комишани, Приозерне, Широка Балка, Новодмитрівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Шляхове, Михайлівка, Нововоронцовка, Шостакове, Орлове, Архангельське, Потьомкине, Бургунка, Томарине, Качкарівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в поштове відділення, торгівельний центр та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гараж, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку.
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