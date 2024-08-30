В Херсонской области россияне ударили по почте и ТЦ, 6 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 23 населенных пункта, попав в том числе в жилые дома, почту, ТЦ, ранены 6 человек, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Инженерное, Белозерка, Камышаны, Приозерное, Широкая Балка, Новодмитровка, Понятовка, Токаревка, Берислав, Шляховое, Михайловка, Нововоронцовка, Шостаково, Орлово, Архангельское, Потемкино, Бургунка, Томарино, Качкаровка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в почтовое отделение, торговый центр и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, гараж, частные автомобили, автобус и сельхозтехнику.

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