Войска рф ночью атаковали Херсон: пострадала женщина
Киев • УНН
Ночью российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. 69-летняя женщина получила взрывную травму и контузию, ей оказали медицинскую помощь на месте.
Российские войска ночью обстреляли Херсон, 69-летняя женщина получила ранения, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Около часа ночи российские войска атаковали Корабельный район Херсона. Из-за вражеского обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась в помещении. Она получила взрывную травму и контузию
Бригада "скорой", как указано, оказала женщине медпомощь на месте.
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