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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ночью атаковали Херсон: пострадала женщина

Войска рф ночью атаковали Херсон: пострадала женщина

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 06:15  •  4661 просмотра

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Ночью российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. 69-летняя женщина получила взрывную травму и контузию, ей оказали медицинскую помощь на месте.

Российские войска ночью обстреляли Херсон, 69-летняя женщина получила ранения, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Около часа ночи российские войска атаковали Корабельный район Херсона. Из-за вражеского обстрела пострадала 69-летняя женщина, которая находилась в помещении. Она получила взрывную травму и контузию

- сообщили в ОВА.

Бригада "скорой", как указано, оказала женщине медпомощь на месте.

На Херсонщині росіяни вдарили по пошті та ТЦ, 6 поранених30 августа 2024, 05:52 • 9697 просмотров

Юлия Шрамко

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