Війська рф вдарили реактивною артилерією по Макіївці - ОВА
Київ • УНН
російські війська завдали ударів по Макіївці та Невському. В окупованому Сєвєродонецьку відмовляються розслідувати мародерство, а в Лутугиному агітують чоловіків підписувати контракти з армією рф.
російські загарбники реактивною артилерією вдарили по Макіївці, у Сєвєродонецьку окупаційна поліція відмовляється шукати квартирних мародерів, аби прийшов до військкомату - в Лутугиному чоловікам пропонують підписати контракт. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
І по Невському, і по Макіївці загарбники поцілили зі ствольної артилерії. Із реактивної системи залпового вогню завдали три удари по Макіївці. Активно застосовують у зазначеному районі безпілотні літальні апарати. Тільки на учора - 93. 62 із них були спрямовані у бік Макіївки,
Деталі
Поблизу п’ятьох населених пунктів Луганщини росіяни намагалися просунутися. Бої точилися поряд зі Стельмахівкою, Андріївкою, Невським, Греківкою, Макіївкою.
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У ОВА повідомляють, що у Сєвєродонецьку окупанти не рекомендують звертатися до російських силовиків із заявами стосовно фактів мародерства квартир. Бо кількість таких випадків лише зростає і більшість з них здійснюється військовими рф, з якими просто не хочуть мати справу. Офіційна причина відмови – усі сили кинуті на розшук диверсантів та патрулювання.
У містах так званої "лнр", зокрема Лутугиному, можна побачити багато оголошень від військкоматів. Запрошують бажаючих піти на контрактну службу, пропонують гроші – шукають шляхи мотивації, аби чоловік добровільно прибув до військкомату.
Багато хто розуміє, що із дотриманням законів на окупованій території не все так добре, тому стимулюючих виплат можна взагалі не дочекатися,
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