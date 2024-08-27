Войска рф ударили реактивной артиллерией по Макеевке - ОВА

российские захватчики реактивной артиллерией ударили по Макеевке, в Северодонецке оккупационная полиция отказывается искать квартирных мародеров, чтобы пришел в военкомат - в Лутугино мужчинам предлагают подписать контракт. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.

И по Невскому, и по Макеевке захватчики попали из ствольной артиллерии. Из реактивной системы залпового огня нанесли три удара по Макеевке. Активно применяют в указанном районе беспилотные летательные аппараты. Только на вчера - 93. 62 из них были направлены в сторону Макеевки, - сообщил глава Луганщины Артем Лысогор.

Детали

Вблизи пяти населенных пунктов Луганщины россияне пытались продвинуться. Бои шли рядом со Стельмаховкой, Андреевкой, Невским, Грековкой, Макеевкой.

Дополнение

В ОВА сообщают, что в Северодонецке оккупанты не рекомендуют обращаться к российским силовикам с заявлениями по фактам мародерства квартир. Потому что количество таких случаев только растет и большинство из них осуществляется военными рф, с которыми просто не хотят иметь дело. Официальная причина отказа - все силы брошены на розыск диверсантов и патрулирование.

В городах так называемой "лнр", в частности Лутугино, можно увидеть много объявлений от военкоматов. Приглашают желающих пойти на контрактную службу, предлагают деньги - ищут пути мотивации, чтобы человек добровольно прибыл в военкомат.

Многие понимают, что с соблюдением законов на оккупированной территории не все так хорошо, поэтому стимулирующих выплат можно вообще не дождаться, - добавили в ОВА.

На фронте за сутки состоялось 170 боев, почти треть из которых - на Покровском направлении