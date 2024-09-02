Війська рф обстріляли 26 населених пунктів Чернігівщини за тиждень
Київ • УНН
За минулий тиждень ворог здійснив 75 обстрілів 26 населених пунктів Чернігівської області, зафіксовано 296 вибухів. За добу росіяни обстріляли 6 сіл у 3 прикордонних громадах, використовуючи артилерію, міномети та дрони.
Російські війська за минулий тиждень здійснили 75 обстрілів 26 населених пунктів Чернігівської області, зафіксовано 296 вибухів, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
За минулий тиждень ворог здійснив 75 обстрілів 26 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 296 вибухів. Противник завдав 22 авіаційних удари з використанням ударних FPV-дронів. Пошкоджена цивільна інфраструктура
Деталі
За даними Північного регіонального представницвта ДПСУ у Facebook, за минулу добу росіяни обстріляли шість сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській. Вогонь вели зі ствольної артилерії і мінометів, також використовували FPV-дрони та скинули вибухівку з безпілотника. Загалом прикордонники зафіксували 68 вибухів.
• Новгород-Сіверська громада: один вибух, ймовірно, FPV-дрон по селу Грем’яч; чотири вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в районі села Ясна Поляна.
• Семенівська громада: два вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в напрямку села Грем'ячка;
• Сновська громада: три вибухи, ймовірно, ствольна артилерія та два вибухи, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА в напрямку села Клюси; п'ять вибухів, ймовірно, FPV-дрони та 22 вибухи, ймовірно, з міномета 120 мм в районі села Хрінівка; один вибух, ймовірно, скид вибухових пристроїв з БпЛА та 16 вибухів, ймовірно, зі ствольної артилерії та 12 вибухів з реактивної артилерії по селу Єліне.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Війська рф завдали ракетний удар по Чернігівщині - ОК "Північ"30.08.24, 10:45 • 20821 перегляд