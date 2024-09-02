Войска рф обстреляли 26 населенных пунктов Черниговщины за неделю

Российские войска за прошедшую неделю совершили 75 обстрелов 26 населенных пунктов Черниговской области, зафиксировано 296 взрывов, сообщил в понедельник председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

За прошлую неделю враг осуществил 75 обстрелов 26 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 296 взрывов. Противник нанес 22 авиационных удара с использованием ударных FPV-дронов. Повреждена гражданская инфраструктура - написал Чаус в Telegram.

Детали

По данным Северного регионального представительства ГПСУ в Facebook, за минувшие сутки россияне обстреляли шесть сел в трех приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской. Огонь вели из ствольной артиллерии и минометов, также использовали FPV-дроны и сбросили взрывчатку с беспилотника. В целом пограничники зафиксировали 68 взрывов.

- Новгород-Северская громада: один взрыв, вероятно, FPV-дрон по селу Гремяч; четыре взрыва, вероятно, из миномета 120 мм в районе села Ясная Поляна.

- Семеновская громада: два взрыва, вероятно, из миномета 120 мм в направлении села Гремячка;

- Сновская громада: три взрыва, вероятно, ствольная артиллерия и два взрыва, вероятно, сброс взрывных устройств с БпЛА в направлении села Клюсы; пять взрывов, вероятно, FPV-дроны и 22 взрыва, вероятно, из миномета 120 мм в районе села Хреновка; один взрыв, вероятно, сброс взрывных устройств с БпЛА и 16 взрывов, вероятно, из ствольной артиллерии и 12 взрывов из реактивной артиллерии по селу Елино.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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