Війська рф минулої доби вбили сімох та поранили 15 жителів Донеччини
Київ • УНН
За 24 серпня окупанти вбили 7 цивільних у Донецькій області: 5 у Костянтинівці, по 1 у Торецьку і Котлиному. Ще 15 людей отримали поранення. Від початку вторгнення РФ вбила щонайменше 2182 жителів регіону.
У Донецькій області російські війська минулої доби вбили сімох цивільних, ще 15 громадянам завдали поранень. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише УНН.
За 24 серпня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Костянтинівці, 1 у Торецьку і Котлиному. Ще 15 людей в області за добу дістали поранення,
Усього від початку вторгнення, за даними очільника ОВА, російська армія вбила в регіоні щонайменше 2182 людей, ще не менш ніж 5717 поранила. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі.
Нагадаємо
ЗСУ відбили 160 атак окупантів за минулу добу. Найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 58 ворожих штурмів.