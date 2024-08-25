Войска рф за прошедшие сутки убили семерых и ранили 15 жителей Донетчины

В Донецкой области российские войска за прошедшие сутки убили семерых гражданских, еще 15 гражданам нанесли ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 24 августа россияне убили 7 жителей Донецкой области: 5 в Константиновке, 1 в Торецке и Котлино. Еще 15 человек в области за сутки получили ранения, - отметил он.

Всего с начала вторжения, по данным главы ОВА, российская армия убила в регионе не менее 2182 человек, еще не менее 5717 ранила. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

ВСУ отразили 160 атак оккупантов за минувшие сутки. Самые интенсивные бои шли на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 58 вражеских штурмов.