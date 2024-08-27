Війська рф атакували три громади Чернігівщини: 53 вибухи за добу
Київ • УНН
Армія РФ атакувала Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади Чернігівщини. Зафіксовано 53 вибухи від артилерії, мінометів та РСЗВ, без жертв серед місцевого населення.
Російські війська минулої доби атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади у Чернігівській області Зафіксовано 53 вибухи від ударів з дронів, артилерії, мінометів та РСЗВ, повідомили у вівторок у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Армія рф протягом доби атакувала три прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську", - ідеться у повідомленні і перечислено:
• Новгород-Сіверська громада: два вибухи (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії) та два вибухи (приходи, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню) в напрямку села Красний Хутір.
• Семенівська громада: 11 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) та один вибух (ймовірно, FPV-дрон) село Заріччя, вісім вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) село Сергієвське, 20 вибухів (приходи, ймовірно, з РСЗВ) в напрямку села Угли.
• Сновська громада: дев'ять вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) в напрямку села Клюси.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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