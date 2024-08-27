Войска рф атаковали три громады Черниговской области: 53 взрыва за сутки

Российские войска за прошедшие сутки атаковали Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую громады в Черниговской области. Зафиксировано 53 взрыва от ударов с дронов, артиллерии, минометов и РСЗО, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Армия рф в течение суток атаковала три пограничные громады Черниговщины: Новгород-Северскую, Семеновскую и Сновскую", - говорится в сообщении и перечислено:

- Новгород-Северская громада: два взрыва (приходы, вероятно, из ствольной артиллерии) и два взрыва (приходы, вероятно, из реактивной системы залпового огня) в направлении села Красный Хутор.

- Семеновская громада: 11 взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм) и один взрыв (вероятно, FPV-дрон) село Заречье, восемь взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм) село Сергеевское, 20 взрывов (приходы, вероятно, из РСЗО) в направлении села Углы.

- Сновская громада: девять взрывов (приходы, вероятно, из миномета калибра 120 мм) в направлении села Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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