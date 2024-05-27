Війська рф атакували Нікопольщину дроном-камікадзе та артилерією: пошкодили приватне підприємство і будинки
Київ • УНН
російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотника-камікадзе та артилерії, пошкодивши приватне підприємство та житлові будинки.
російські окупанти увечері та вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини − пошкодили приватне підприємство і два житлові будинки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Окупанти знову атакували Нікопольщину. Вчора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі - обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь,
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Зазначається. що по райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство й два житлові будинки. Триває обстеження уражених територій.
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З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 502 340 осіб особового складу і 7671танків.