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Війська рф атакували Нікопольщину дроном-камікадзе та артилерією: пошкодили приватне підприємство і будинки

Київ • УНН

 • 20478 перегляди

російські війська атакували Нікопольський район за допомогою безпілотника-камікадзе та артилерії, пошкодивши приватне підприємство та житлові будинки.

російські окупанти увечері та вночі обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини − пошкодили приватне підприємство і два житлові будинки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Окупанти знову атакували Нікопольщину. Вчора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі - обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається. що по райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство й два житлові будинки. Триває обстеження уражених територій.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 502 340 осіб особового складу і 7671танків.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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