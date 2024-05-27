Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

В Харьковской области враг попал в четыре района, известно о двух погибших и 8 пострадавших

В Харьковской области вчера российские войска обстреляли по меньшей мере 4 района, в результате чего 2 человека погибли и 8 получили ранения, еще 2 подорвались на взрывчатке, сообщил глава Харьковской областной военной администрации.