Війська рф атакували 4 громади Чернігівщини: 33 вибухи за добу, є пошкодження
Київ • УНН
Армія рф атакувала 11 сіл у прикордонних громадах Чернігівщини з мінометів, артилерії та дронів. Зафіксовано 33 вибухи, пошкоджено приватні будинки, але інформації про постраждалих немає.
Російські війська минулої доби атакували 4 прикордонні громади Чернігівської області з мінометів, артилерії та дронів. Зафіксовано 33 вибухи, пошкоджено приватні будинки, але інформації про постраждалих немає, повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Армія рф протягом доби обстріляла 11 сіл у чотирьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській. Вогонь вели з мінометів та ствольної артилерії, атакували дронами та скидали вибухівку з безпілотників. Загалом прикордонники зафіксували 33 вибухи", - ідеться у повідомленні і перечислено:
• Новгород-Сіверська громада: у напрямку села Ковпинка - два приходи, ймовірно, ударні БпЛА; у напрямку села Пушкарі - один прихід, ймовірно, ударний БпЛА; у напрямку села Грем'яч - три приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та один прихід, ймовірно, FPV-дрон; у напрямку села Михальчина Слобода - один прихід, ймовірно, FPV-дрон.
• Семенівська громада: у напрямку села Орликівка - 10 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу виникла пожежа, під час якої згоріли приватні будинки; у напрямку села Костобобрів - два приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм; у напрямку села Карповичі - два приходи - вибуховий пристрій, скинутий з БпЛА; у напрямку села Леонівка - один прихід, ймовірно, FPV-дрон; у напрямку села Архипівка - три приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
• Сновська громада: у напрямку села Хрінівка - один прихід - FPV-дрон.
• Городнянська громада: у напрямку села Сеньківка - чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм та ще два приходи - FPV-дрони.
Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
Війська рф атакували три громади Чернігівщини: 53 вибухи за добу27.08.24, 12:15 • 17626 переглядiв