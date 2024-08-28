Российские войска за прошедшие сутки атаковали 4 пограничные громады Черниговской области из минометов, артиллерии и дронов. Зафиксировано 33 взрыва, повреждены частные дома, но информации о пострадавших нет, сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Армия рф в течение суток обстреляла 11 сел в четырех пограничных громадах Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской. Огонь вели из минометов и ствольной артиллерии, атаковали дронами и сбрасывали взрывчатку с беспилотников. Всего пограничники зафиксировали 33 взрыва", - говорится в сообщении и перечислено:

- Новгород-Северская громада: в направлении села Ковпинка - два прихода, вероятно, ударные БпЛА; в направлении села Пушкари - один приход, вероятно, ударный БпЛА; в направлении села Гремяч - три прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм и один приход, вероятно, FPV-дрон; в направлении села Михальчина Слобода - один приход, вероятно, FPV-дрон.

- Семеновская громада: в направлении села Орликовка - 10 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии. В результате обстрела возник пожар, во время которого сгорели частные дома; в направлении села Костобобров - два прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм; в направлении села Карповичи - два прихода - взрывное устройство, сброшенное с БпЛА; в направлении села Леоновка - один приход, вероятно, FPV-дрон; в направлении села Архиповка - три прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм.

- Сновская громада: в направлении села Хреновка - один приход - FPV-дрон.

- Городнянская громада: в направлении села Сеньковка - четыре прихода, вероятно, из миномета калибра 120 мм и еще два прихода - FPV-дроны.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Війська рф атакували три громади Чернігівщини: 53 вибухи за добу