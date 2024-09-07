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Війська рф 11 разів атакували Чернігівщину, вдарили з артилерії по Семенівці: 46 вибухів за добу

Київ • УНН

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Російські війська 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області, зафіксовано 46 вибухів. Удари завдавалися по Семенівській та Новгород-Сіверській громадах з мінометів, дронів та артилерії.

Російські війська 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області за минулу добу, зафіксовано 46 вибухів. Удари завдавалися по з мінометів, дронів та артилерії по двох громадах, більшість - по Семенівській громаді, повідомили у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та Північне регіональне представництво ДПСУ, пише УНН.

Деталі

"Протягом доби російські війська завдали ударів з міномета 120 мм, дронами та ствольної артилерії по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 46 вибухів", - повідомили у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook.

У Новгород-Сіверській громаді зафіксовано 3 вибухи (прихід, ймовірно, ударний БпЛА) в напрямку н.п. Гремʼяч та Чайкине, а в Семенівській громаді - 43 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, FPV-дронів та ствольної артилерії) по околицях н.п. Семенівка, Миколаївка, Орликівка, Карповичі та Заріччя. 

"Семенівська громада. Вкотре ворог бив із артилерії по місту Семенівка. На околицях міста пожежі: горів будинок та господарські споруди. Також пожежі через влучання FPV-дронів ще в одному прикордонному селі громади. Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини. Зафіксовано 43 вибухи", - написав у Telegram Чаус.

Інформація про загиблих чи травмованих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення, за даними ДПСУ, не зафіксована.

Поліція Чернігівщини показала фото наслідків ворожих обстрілів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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