Войска рф 11 раз атаковали Черниговскую область, ударили из артиллерии по Семеновке: 46 взрывов за сутки

Российские войска 11 раз обстреляли пограничье Черниговской области за минувшие сутки, зафиксировано 46 взрывов. Удары наносились из минометов, дронов и артиллерии по двум громадам, большинство - по Семеновской громаде, сообщили в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и Северное региональное представительство ГПСУ, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, дронами и ствольной артиллерии по границе Черниговской области. Зафиксировано 46 взрывов", - сообщили в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook.

В Новгород-Северской громаде зафиксировано 3 взрыва (приход, вероятно, ударный БПЛА) в направлении н.п. Гремяч и Чайкино, а в Семеновской громаде - 43 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм, FPV-дронов и ствольной артиллерии) по окрестностям н.п. Семеновка, Николаевка, Орликовка, Карповичи и Заречье.

"Семеновская громада. В который раз враг бил из артиллерии по городу Семеновка. В окрестностях города пожары: горел дом и хозяйственные постройки. Также пожары из-за попадания FPV-дронов еще в одном приграничном селе громады. Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли пограничье Черниговщины. Зафиксировано 43 взрыва", - написал в Telegram Чаус.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения, по данным ГПСУ, не зафиксирована.

Полиция Черниговской области показала фото последствий вражеских обстрелов.