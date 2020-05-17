Відзавтра у Києві вводяться обмеження на в’їзд вантажівок

“Із 18 травня буде обмежений в’їзд великогабаритного транспорту в місто. Обмеження встановлюється на чотирьох в’їздах до Києва: на Житомирському, Бориспільскому, Одеському та Гостомельському шосе”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що обмеження діятиме у ранкові та вечірні години: вранці з 7:00 до 10:00, та ввечері з 17:00 до 20:00.

“Таке обмеження необхідне, щоб зменшити навантаження на дороги Києва у години пік та стабілізувати трафік на період дії карантинних обмежень та до повного відновлення роботи громадського транспорту”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у центрі столиці, на вулиці Пушкінській частково обмежили рух транспорту через капітальний ремонт.