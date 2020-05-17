С завтрашнего дня в Киеве вводятся ограничения на въезд грузовиков

"С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город. Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта", - добавляется в сообщении.

Напомним, в центре столицы, на улице Пушкинской частично ограничили движение транспорта через капитальный ремонт.