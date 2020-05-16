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Відсьогодні у центрі Києва частково обмежать рух через проведення ремонту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. У центрі столиці, на вулиці Пушкінській відсьогодні частково обмежено рух транспорту через капітальний ремонт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу комунальної корпорації "Київавтодор".

Відсьогодні у центрі Києва частково обмежать рух через проведення ремонту

"З 7:00 16 травня до 7:00 18 травня завершуємо капітальний ремонт вулиці Пушкінської. На ділянці між вулицями Льва Толстого і Богдана Хмельницького наноситимемо розмітку. Використаємо двокомпонентний холодний пластик. Така розмітка краще тримається на покритті. Щоб менше впливати на трафік, нанесення розмітки виконаємо на вихідних. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останні два роки в Україні в середньому відновлювали 40-45 км місцевих доріг у кожній області, але темпи планують збільшити. Наразі автомобільні дороги місцевого значення можуть відновлювати за кошти Міжнародних фінансових організацій за вигідними кредитами.

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