С сегодняшнего дня в центре Киева частично ограничат движение из-за проведения ремонта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. В центре столицы, на улице Пушкинской с сегодняшнего дня частично ограничено движение транспорта из-за капитального ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"С 7:00 16 мая до 7:00 18 мая завершаем капитальный ремонт улицы Пушкинской. На участке между улицами Льва Толстого и Богдана Хмельницкого будем наносить разметку. Используем двухкомпонентный холодный пластик. Такая разметка лучше держится на покрытии. Чтобы меньше влиять на трафик, нанесение разметки выполним на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
Напомним, за последние два года в Украине в среднем восстанавливали 40-45 км местных дорог в каждой области, но темпы планируют увеличить. Сейчас автомобильные дороги местного значения могут восстанавливать за счет международных финансовых организаций по выгодным кредитам.