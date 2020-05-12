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Відзавтра у Києві працюватимуть 29 агропродовольчих ринків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. З 13 травня у столиці зможуть працювати 29 агропродовольчих ринків, усі вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Відзавтра у Києві працюватимуть 29 агропродовольчих ринків

“У Києві 13 травня можуть працювати 29 агропродовольчих ринків. За інформацією Держпродспоживслужби, усі вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про такі ринки:

— торгівельний майданчик “Феофанівський”;
— ринок “Деміївський”, ТОВ “Манхеттен”;
— ТРК “Базар на лісовій”, ТОВ “Панорама-Інвест”;
— ринковий комплекс “Маяк”, ПФ ТОВ “Ремонтник”;
— КП “Володимирський ринок”;
— ТОВ “Печерський ринок”;
— ринок “Ілліс”, ТОВ “Ілліс”;
— КП “Бессарабський ринок”;
— ринок “Лівобережний”, ПрАТ “Дніпровський ринок”;
— Т/М “Дарниця”, ПрАТ “Дніпровський ринок”;
— ТОВ “Путь”, ринок Шлях;
— ринок ПП “Колібріс”;
— ринок “Одеський”, АТЗТ “Істерн-Трейд”;
— ТОВ “РУІОЛ”, “Ринок “Вигурівський”;
— ПрАТ “Ринок “Нивки”;
— МПП “Турбота”;
— ТОВ “ТК “Борщагівський”, Ринок “Західний”;
— ринок “Відрадненський”, ВАТ “Торговий комплекс “Борщагівський”;
— ТОВ “Квіткова Галявина”, Ринок “Лук’янівський”;
— ТОВ “Фермер — Торг Плюс”;
— ринок “Полісся”, ТОВ “Полісся”;
— ринок “Виноградар”, ТОВ “Ринок “Виноградар”;
— ТОВ “Агроринок”;
— ринок “Дніпро”, ТОВ “ТД “Дніпро”;
— ПрАТ “Фірма Лісова”, Ринок “Лісовий, ТОВ „Дарницький ринок“;
— ринковий комплекс „Солом’янський“, ТОВ „Фірма“ Гарант”;
— “Житній ринок”;
— ТОВ “Нісек”, ринок “Позняки”.

Нагадаємо, мер Києві Віталій Кличко заявляв, що знімати обмеження на роботу громадського транспорту у столиці поки ще зарано, принаймні — до 22 травня.

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