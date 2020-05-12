Відзавтра у Києві працюватимуть 29 агропродовольчих ринків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. З 13 травня у столиці зможуть працювати 29 агропродовольчих ринків, усі вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“У Києві 13 травня можуть працювати 29 агропродовольчих ринків. За інформацією Держпродспоживслужби, усі вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що мова йде про такі ринки:
— торгівельний майданчик “Феофанівський”;
— ринок “Деміївський”, ТОВ “Манхеттен”;
— ТРК “Базар на лісовій”, ТОВ “Панорама-Інвест”;
— ринковий комплекс “Маяк”, ПФ ТОВ “Ремонтник”;
— КП “Володимирський ринок”;
— ТОВ “Печерський ринок”;
— ринок “Ілліс”, ТОВ “Ілліс”;
— КП “Бессарабський ринок”;
— ринок “Лівобережний”, ПрАТ “Дніпровський ринок”;
— Т/М “Дарниця”, ПрАТ “Дніпровський ринок”;
— ТОВ “Путь”, ринок Шлях;
— ринок ПП “Колібріс”;
— ринок “Одеський”, АТЗТ “Істерн-Трейд”;
— ТОВ “РУІОЛ”, “Ринок “Вигурівський”;
— ПрАТ “Ринок “Нивки”;
— МПП “Турбота”;
— ТОВ “ТК “Борщагівський”, Ринок “Західний”;
— ринок “Відрадненський”, ВАТ “Торговий комплекс “Борщагівський”;
— ТОВ “Квіткова Галявина”, Ринок “Лук’янівський”;
— ТОВ “Фермер — Торг Плюс”;
— ринок “Полісся”, ТОВ “Полісся”;
— ринок “Виноградар”, ТОВ “Ринок “Виноградар”;
— ТОВ “Агроринок”;
— ринок “Дніпро”, ТОВ “ТД “Дніпро”;
— ПрАТ “Фірма Лісова”, Ринок “Лісовий, ТОВ „Дарницький ринок“;
— ринковий комплекс „Солом’янський“, ТОВ „Фірма“ Гарант”;
— “Житній ринок”;
— ТОВ “Нісек”, ринок “Позняки”.
Нагадаємо, мер Києві Віталій Кличко заявляв, що знімати обмеження на роботу громадського транспорту у столиці поки ще зарано, принаймні — до 22 травня.