Відзавтра у Києві працюватимуть 29 агропродовольчих ринків

“У Києві 13 травня можуть працювати 29 агропродовольчих ринків. За інформацією Держпродспоживслужби, усі вони забезпечили виконання протиепідемічних вимог”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про такі ринки:

— торгівельний майданчик “Феофанівський”;

— ринок “Деміївський”, ТОВ “Манхеттен”;

— ТРК “Базар на лісовій”, ТОВ “Панорама-Інвест”;

— ринковий комплекс “Маяк”, ПФ ТОВ “Ремонтник”;

— КП “Володимирський ринок”;

— ТОВ “Печерський ринок”;

— ринок “Ілліс”, ТОВ “Ілліс”;

— КП “Бессарабський ринок”;

— ринок “Лівобережний”, ПрАТ “Дніпровський ринок”;

— Т/М “Дарниця”, ПрАТ “Дніпровський ринок”;

— ТОВ “Путь”, ринок Шлях;

— ринок ПП “Колібріс”;

— ринок “Одеський”, АТЗТ “Істерн-Трейд”;

— ТОВ “РУІОЛ”, “Ринок “Вигурівський”;

— ПрАТ “Ринок “Нивки”;

— МПП “Турбота”;

— ТОВ “ТК “Борщагівський”, Ринок “Західний”;

— ринок “Відрадненський”, ВАТ “Торговий комплекс “Борщагівський”;

— ТОВ “Квіткова Галявина”, Ринок “Лук’янівський”;

— ТОВ “Фермер — Торг Плюс”;

— ринок “Полісся”, ТОВ “Полісся”;

— ринок “Виноградар”, ТОВ “Ринок “Виноградар”;

— ТОВ “Агроринок”;

— ринок “Дніпро”, ТОВ “ТД “Дніпро”;

— ПрАТ “Фірма Лісова”, Ринок “Лісовий, ТОВ „Дарницький ринок“;

— ринковий комплекс „Солом’янський“, ТОВ „Фірма“ Гарант”;

— “Житній ринок”;

— ТОВ “Нісек”, ринок “Позняки”.

Нагадаємо, мер Києві Віталій Кличко заявляв, що знімати обмеження на роботу громадського транспорту у столиці поки ще зарано, принаймні — до 22 травня.