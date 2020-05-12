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С завтрашнего дня в Киеве будут работать 29 агропродовольственных рынков

Киев • УНН

 • 26723 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. С 13 мая в столице смогут работать 29 агропродовольственных рынков, все они обеспечили выполнение противоэпидемических требований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

С завтрашнего дня в Киеве будут работать 29 агропродовольственных рынков

“В Киеве 13 мая могут работать 29 агропродовольственных рынков. По информации Госпродпотребслужбы, все они обеспечили выполнение противоэпидемических требований”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о таких рынки:

— торговая площадка “Феофановский”;
— рынок “Демеевский”, ООО “Манхеттен”;
— ТРК “Базар на лесной”, ООО “Панорама-Инвест”;
— рыночный комплекс “Маяк”, ПФ ООО “Ремонтник”;
— КП “Владимирский рынок”;
— ООО “Печерский рынок”;
— рынок “Иллис”, ООО “Иллис”;
— КП “Бессарабский рынок”;
— рынок “Левобережный”, ЗАО “Днепровский рынок”;
— Т/М “Дарница”, ЧАО “Днепровский рынок”;
— ООО “Путь”, рынок Путь;
— рынок ЧП “Колибрис”;
— рынок “Одесский”, АОЗТ “Истерн-Трейд”;
— ООО “РУИОЛ”, “Рынок “Выгуровский”;
— ЗАО “Рынок “Нивки”;
— МЧП “Забота”;
— ООО “ТК “Борщаговский”, Рынок “Западный”;
— рынок “Отрадненский”, ОАО “Торговый комплекс “Борщаговский”;
— ООО “Цветочная Поляна”, Рынок “Лукьяновский”;
— ООО “Фермер — Торг Плюс”;
— рынок “Полесье”, ООО “Полесье”;
— рынок “Виноградарь”, ООО “Рынок “Виноградарь”;
— ООО “Агрорынок”;
— рынок “Днепр”, ООО “ТД “Днепр”;
— ЗАО “Фирма Лесная”, Рынок “Лесной”, ООО “Дарницкий рынок”;
— рыночный комплекс “Соломенский”, ООО “Фирма “Гарант”;
— “Житний рынок”;
— ООО “Нисэко”, рынок “Позняки”.

Напомним, мэр Киеве Виталий Кличко заявлял, что снимать ограничения на работу общественного транспорта в столице пока еще рано, по крайней мере — до 22 мая.

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