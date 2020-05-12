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Громадський транспорт у столиці поки продовжить пасажироперевезення за "спецквитками" - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Знімати обмеження на роботу громадського транспорту у столиці поки ще зарано, принаймні - до 22 травня. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Громадський транспорт у столиці поки продовжить пасажироперевезення за "спецквитками" - Кличко

"Ще раз підкреслю: все залежатиме вiд епiдемiологiчноï cитуацiï у мiстi. Як ми бачимо, вірус поки не відступає. І останніми днями маємо не оптимістичну динаміку захворювання. Тільки у неділю – 66 підтверджених випадків, сьогодні – 59. Тому розслаблятися зарано. І зарано знімати обмеження на роботу громадського транспорту. Він поки продовжить перевозити пасажирів за "спецквитками". До 22 травня точно", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що відсьогодні місто збільшило кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Так, запустили додаткові маршрути з житлових масивів ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Івано-Франківську частково відновив роботу громадський транспорт.

Також зазначається, що у режимi спецрейсiв курсуватимуть деякі автобусні маршрути. З їх розкладом можна ознайомитися на сайті КМДА.

Міський голова підкреслив, що проїзд у транспорті поки можливий тільки за наявності "спецквитка" та засобів індивідуального захисту та нагадав, що на маршрути щодня виходить до 300 одиниць автобусів, тролейбусів i трамваїв "Київпастрансу". Весь рухомий склад обов’язково дезінфікують – як перед виïздом на лiнiю, так i впродовж дня.

Кличко зазначив, що рішення щодо відкриття метро ухвалюватиме Кабінет Міністрів, який, власне, його і закрив.

Раніше в УНН повідомлялося, що з 12 травня у Києві побільшає рейсів громадського транспорту.

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