Общественный транспорт в столице пока продолжит пассажироперевозки по "спецбилетам" - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Снимать ограничения на работу общественного транспорта в столице пока еще рано, по крайней мере - до 22 мая. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни имеем не оптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров за "спецбилетами". До 22 мая точно", - сообщил Кличко.
Он отметил, что отныне город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.
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Также отмечается, что в режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте КГГА.
Городской голова подчеркнул, что проезд в транспорте пока возможен только при наличии "спецбилета" и средств индивидуальной защиты и напомнил, что на маршруты ежедневно выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов i трамваев "Киевпасстранса". Весь подвижной состав обязательно дезинфицируют - как перед выездом на линию, так и в течение дня.
Кличко отметил, что решение об открытии метро будет принимать Кабинет Министров, который, собственно, его и закрыл.
Ранее в УНН сообщалось, что с 12 мая в Киеве станет больше рейсов общественного транспорта.