Общественный транспорт в столице пока продолжит пассажироперевозки по "спецбилетам" - Кличко

"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни имеем не оптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. И рано снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров за "спецбилетами". До 22 мая точно", - сообщил Кличко.

Он отметил, что отныне город увеличил количество маршрутов наземного общественного транспорта. Так, запустили дополнительные маршруты из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ивано-Франковске частично возобновил работу общественный транспорт.

Также отмечается, что в режиме спецрейсов будут курсировать некоторые автобусные маршруты. С их расписанием можно ознакомиться на сайте КГГА.

Городской голова подчеркнул, что проезд в транспорте пока возможен только при наличии "спецбилета" и средств индивидуальной защиты и напомнил, что на маршруты ежедневно выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов i трамваев "Киевпасстранса". Весь подвижной состав обязательно дезинфицируют - как перед выездом на линию, так и в течение дня.

Кличко отметил, что решение об открытии метро будет принимать Кабинет Министров, который, собственно, его и закрыл.

Ранее в УНН сообщалось, что с 12 мая в Киеве станет больше рейсов общественного транспорта.