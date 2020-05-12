В Івано-Франківську частково відновив роботу громадський транспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Івано-Франківську сьогодні на маршрути виїжджає громадський транспорт, що раніше повністю припинив свою роботу через карантин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Івано-Франківської міської ради.
"Окремим рішенням комісії від 12 травня 2020 року дозволено відновлення в особливому режимі роботу громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.
Так, транспорт буде працювати з 6:30 і до 10:00 та з 16:00 і до 21:00.
Міський голова Руслан Марцінків зазначив: "Вже з 12 травня у Франківську запускаємо додаткові спецрейси зранку і ввечері, але спершу лише для працівників критичної інфраструктури. Треба пам’ятати, що це - лише деякі послаблення карантину, а не його відміна".
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Нагадаємо, що в Івано-Франківську помер головний лікар станції "швидкої", ймовірно, через коронавірус.