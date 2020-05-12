В Ивано-Франковске частично возобновил работу общественный транспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Ивано-Франковске сегодня на маршруты выезжает общественный транспорт, который ранее полностью прекратил свою работу из-за карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского совета.
"Отдельным решением комиссии от 12 мая 2020 года разрешено восстановление в особом режиме работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Так, транспорт будет работать с 6:30 и до 10:00 и с 16:00 и до 21:00.
Городской голова Руслан Марцинкив отметил: "Уже с 12 мая в Ивано-Франковске запускаем дополнительные спецрейсы утром и вечером, но сначала только для работников критической инфраструктуры. Надо помнить, что это - лишь некоторые послабления карантина, а не его отмена".
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Напомним, что в Ивано-Франковске умер главный врач станции "скорой", вероятно, из-за коронавируса.