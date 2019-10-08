Видворення Саакашвілі: прокуратура відкрила провадження через зловживання владою
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтень. УНН. Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження через зловживання владою або службовим становищем за заявою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі про його викрадення і незаконне переміщення через кордон до Польщі у лютому 2018 року. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Головного військового прокурора Євгенія Сливко.
“За ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)”, — повідомили в пресслужбі, відповідаючи на питання за якою статтею було відкрито провадження за заявою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
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Нагадаємо, Головна військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за заявою колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі про його викрадення і незаконне переміщення через кордон до Польщі у лютому 2018 року.