Выдворение Саакашвили: прокуратура открыла производство из-за злоупотребления властью

"По ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос по какой статье было открыто производство по заявлению бывшего президента Грузии Саакашвили.

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Напомним, Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению бывшего президента Грузии Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу в Польшу в феврале 2018 года.