Выдворение Саакашвили: прокуратура открыла производство из-за злоупотребления властью
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Главная военная прокуратура открыла уголовное производство из-за злоупотребления властью или служебным положением по заявлению бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу в Польшу в феврале 2018 года. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Главного военного прокурора Евгения Сливко.
"По ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос по какой статье было открыто производство по заявлению бывшего президента Грузии Саакашвили.
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Напомним, Главная военная прокуратура открыла уголовное производство по заявлению бывшего президента Грузии Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении через границу в Польшу в феврале 2018 года.