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Замість "військових" злочинів у Чумака зайнялися справою Саакашвілі

Київ • УНН

 • 11083 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. 6 жовтня Головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що відтепер військові прокурори розслідуватимуть виключно “військові” злочини, а практика попередників із розслідування невластивих справ буде припинена. Але сталося все навпаки, і зараз у Чумака займаються не профільними злочинами, а видворенням Михайла Саакашвілі з країни у 2018 році. Про це пише журналіст Володимир Бойко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Замість "військових" злочинів у Чумака зайнялися справою Саакашвілі

“Головний військовий прокурор Віктор Чумак 6 жовтня 2019 року заявив про рішучі реформи свого відомства через те, що “військова прокуратура, яка існувала дотепер, отримала величезний негатив суспільства, тому що брала на себе функції, які не притаманні саме військовій прокуратурі”. Натомість “зараз ця прокуратура буде перетворена в спеціалізовану прокуратуру з протидії злочинів у сфері національної безпеки і оборони, яка займатиметься виключно військовими злочинами і злочинами, направленими на національну безпеку і оборону, в тому числі і у військово-промисловому комплексі. Першим “виключно військовим злочином”, який розпочала розслідувати оновлена військова прокуратура, стало кримінальне провадження за фактом “викрадення і насильницьких дій щодо Саакашвілі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 12 лютого, 2018 року”, — пише він.

Водночас, Бойко порадив Чумаку поцікавитися і ходом досудового розслідування за фактом пропозиції хабаря колишньому заступнику Генпрокурора Давіду Сакварелідзе з боку “Віталіка у спортивних штанях”.

“Вікторе Васильовичу, у Головному слідчому Управлінні Генпрокуратури вкриваються пилом матеріали кримінального провадження № 42015000000000744 від 21.04.2015, зареєстрованого за ознаками ч.4 ст. 369 КК України за заявою тодішнього заступника генпрокурора Сакварелідзе про те, що якийсь Віталик у спортивних штанях пропонував йому 10 млн. доларів щомісяця за красиві очі та виняткові знання в галузі українського законодавства. Заберіть це провадження й покажіть, як реформована військова прокуратура може розслідувати навіть безнадійні справи. Як-не-як, йдеться про найбільший хабар (120 млн. доларів за рік!) в історії України”, — нагадав Бойко.

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