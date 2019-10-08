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Вместо "военных" преступлений у Чумака занялись делом Саакашвили

Киев • УНН

 • 11083 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. 6 октября Главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что отныне военные прокуроры расследуют исключительно “военные” преступления, а практика предшественников по расследованию несвойственных дел будет прекращена. Но произошло все наоборот, и сейчас в Чумака занимаются не профильными преступлениями, а выдворением Михаила Саакашвили из страны в 2018 году. Об этом пишет журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Вместо "военных" преступлений у Чумака занялись делом Саакашвили

“Главный военный прокурор Виктор Чумак 6 октября 2019 года заявил о решительной реформе своего ведомства из-за того, что “военная прокуратура, которая существовала до сих пор, получила огромный негатив общества, потому что брала на себя функции, которые не присущи именно военной прокуратуре”. А “сейчас эта прокуратура будет преобразована в специализированную прокуратуру по противодействию преступлений в сфере национальной безопасности и обороны, которая будет заниматься исключительно военными преступлениями и преступлениями, направленными на национальную безопасность и оборону, в том числе и в военно-промышленном комплексе. Первым “исключительно военным преступлением”, который начала расследовать обновленная военная прокуратура, стало уголовное производство по факту “похищения и насильственных действий в отношении Саакашвили и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 12 февраля 2018 года”, — пишет он.

В то же время, Бойко посоветовал Чумаку поинтересоваться и ходом досудебного расследования по факту предложения взятки бывшему заместителю Генпрокурора Давиду Сакварелидзе со стороны “Виталика в спортивных штанах”.

“Виктор Васильевич, в Главном следственном управлении Генпрокуратуры покрываются пылью материалы уголовного производства № 42015000000000744 от 21.04.2015, зарегистрированного по признакам ч.4 ст. 369 УК Украины по заявлению тогдашнего заместителя генпрокурора Сакварелидзе о том, что какой-то Виталик в спортивных штанах предлагал ему 10 млн. долларов ежемесячно за красивые глаза и исключительные знания в области украинского законодательства. Заберите это производство и покажите, как реформирована военная прокуратура может расследовать даже безнадежные дела. Как-никак, речь идет о самой большой взятке (120 млн. долларов в год!) в истории Украины”, — напомнил Бойко.

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