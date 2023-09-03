Відвідувачі фестивалю Burning Man застрягли у пустелі Невади через зливу

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"Ворота та аеропорт у та з Блек-Рок-Сіті залишаються закритими. В'їзд та виїзд припинено до подальшого повідомлення. Водіння заборонено, за винятком машин швидкої допомоги. Якщо ви перебуваєте на BRC, зберігайте їжу, воду та паливо та ховайтесь у теплому та безпечному місці", - зазначили організатори у соцмережі X.

Деталі

В офісі шерифа округу Першинг у суботу повідомили, що через нещодавні дощі закрили вхід на Burning Man на частину заходу, що залишилася.

Як повідомляє CNN, в офісі шерифа в окремій заяві також повідомили, що розслідують "смерть, яка сталася під час дощу". Влада не назвала публічно ім'я людини і не надала подробиць про обставини смерті.

"Сім'я була повідомлена, смерть розслідується", - повідомили в офісі шерифа в суботньому оновленні.

Нагадаємо

Напередодні Burning Man перетворився на болото через зливу: 70 тисяч гостей опинились у пастці.