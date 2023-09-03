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Відвідувачі фестивалю Burning Man застрягли у пустелі Невади через зливу

Київ • УНН

 • 526239 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Відвідувачі фестивалю Burning Man застрягли у пустелі Невади у США через сильний дощ, повідомили організатори у соцмережах, пише УНН.

Цитата

"Ворота та аеропорт у та з Блек-Рок-Сіті залишаються закритими. В'їзд та виїзд припинено до подальшого повідомлення. Водіння заборонено, за винятком машин швидкої допомоги. Якщо ви перебуваєте на BRC, зберігайте їжу, воду та паливо та ховайтесь у теплому та безпечному місці", - зазначили організатори у соцмережі X.

Деталі

В офісі шерифа округу Першинг у суботу повідомили, що через нещодавні дощі закрили вхід на Burning Man на частину заходу, що залишилася.

Як повідомляє CNN, в офісі шерифа в окремій заяві також повідомили, що розслідують "смерть, яка сталася під час дощу". Влада не назвала публічно ім'я людини і не надала подробиць про обставини смерті.

"Сім'я була повідомлена, смерть розслідується", - повідомили в офісі шерифа в суботньому оновленні.

Нагадаємо

Напередодні Burning Man перетворився на болото через зливу: 70 тисяч гостей опинились у пастці.

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