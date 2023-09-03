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Посетители фестиваля Burning Man застряли в пустыне Невады из-за ливня

Киев • УНН

 • 526236 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Посетители фестиваля Burning Man застряли в пустыне Невады в США из-за сильного дождя, сообщили организаторы в соцсетях, пишет УНН.

Цитата

"Ворота и аэропорт в и из Блэк-Рок-Сити остаются закрытыми. Въезд и выезд приостановлен до дальнейшего уведомления. Вождение запрещено, за исключением машин скорой помощи. Если вы находитесь на BRC, сохраняйте еду, воду и топливо и прячьтесь в теплом и безопасном месте", - отметили организаторы в соцсети X.

Детали

В офисе шерифа округа Першинг в субботу сообщили, что из-за недавних дождей закрыли вход на Burning Man на оставшуюся часть мероприятия.

Как сообщает CNN, в офисе шерифа в отдельном заявлении также сообщили, что расследуют "смерть, которая произошла во время дождя". Власти не назвали публично имя человека и не предоставили подробностей об обстоятельствах смерти.

"Семья была уведомлена, смерть расследуется", - сообщили в офисе шерифа в субботнем обновлении.

Напомним

Накануне Burning Man превратился в болото из-за ливня: 70 тысяч гостей оказались в ловушке.

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