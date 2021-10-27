Відвідувач Ермітажу повісив свій портрет у Воєнній галереї 1812 року

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Працівники культурно-історичного музею звернулись до прокуратури, аби ті перевірили дії Смородіна, зокрема щодо публічної образи пам’яті захисників Вітчизни.

Про те, що Кирило Смородін повісив свій портрет у Військовій галереї, стало відомо 26 жовтня. Петербуржець сам розповів про це на своїй сторінці в Instagram (зараз пост недоступний).

Він написав, що прогулювався Ермітажем і подумав, “чому тут немає мого портрета”. Після чого повісив на стіну своє зображення у мундирі та сфотографувався біля нього. Незабаром портрет зняли доглядачі.

“Не дуже приємно читати, що люди сприйняли це не як жарт, а як щось інше. Хоча нічого іншого, крім цього, не було закладено. Не було ніякого вандалізму, псування майна, нічого, але чомусь з’явилося дуже багато злих коментарів”, — заявив Смородін.

Додамо

Це не перший випадок у Росії, коли відвідувачі намагаються самі виставити щось у музеях. У 2019 році російські ЗМІ повідомляли, що в Третьяковській галереї пройшла акція з двома учасниками: поки один громадянин, оголившись, гуляв залами, інший повісив на стіну музею свою картину.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Ермітаж визнав справжніми яйця з виставки Фаберже після сумнівів експертів. Ермітаж після виставки “Фаберже — ювелір імператорського двору” представив результати дослідження низки експонатів з приватних колекцій, у справжності яких засумнівалися експерти, заявивши, що такі сумніви виникли через численні реставрації і переробки.