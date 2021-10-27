Посетитель Эрмитажа повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года

Детали

Сотрудники культурно-исторического музея обратились в прокуратуру, чтобы те проверили действия Смородина, в частности, относительно публичного оскорбления памяти защитников Отечества.

О том, что Кирилл Смородин повесил свой портрет в Военной галерее, стало известно 26 октября. Петербуржец сам рассказал об этом на своей странице в Instagram (сейчас пост недоступен).

Он написал, что прогуливался по Эрмитажу и подумал, “почему здесь нет моего портрета”. После чего повесил на стену свое изображение в мундире и сфотографировался возле него. Вскоре портрет сняли смотрители.

“Не очень приятно читать, что люди восприняли это не как шутку, а как нечто другое. Хотя ничего другого кроме этого не было заложено. Не было никакого вандализма, порчи имущества, ничего, но почему-то появилось очень много злых комментариев”, — заявил Смородин.

Добавим

Это не первый случай в России, когда посетители пытаются сами выставить что-нибудь в музеях. В 2019 году российские СМИ сообщали, что в Третьяковской галерее прошла акция с двумя участниками: пока один гражданин, оголившись, гулял по залам, другой повесил на стену музея свою картину.

Напомним

Ранее сообщалось, что Эрмитаж признал настоящими яйца с выставки Фаберже после сомнений экспертов. Эрмитаж после выставки “Фаберже — ювелир императорского двора” представил результаты исследования ряда экспонатов из частных коллекций, в подлинности которых усомнились эксперты, заявив, что такие сомнения возникли из-за многочисленных реставрации и переработки.