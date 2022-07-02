Відстрілявся і сховався: Міноборони показало роботу німецької САУ PzH 2000 по окупантах

Цитата

"Відстрілявся і сховався. 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 «відпрацювала» по російських загарбниках на східних рубежах", - повідомили у Міноборони.

І вказали на плюси озброєння: швидкострільність, точність, ефективне використання боєприпасів, мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції.

"PzH 2000 - понад 55-тонна бойова машина німецького походження і з «пропискою» вже у ЗСУ", - наголосили у Міноборони.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 870 осіб, 1582 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.