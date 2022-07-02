Отстрелялся и скрылся: Минобороны показало работу немецкой САУ PzH 2000 по оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Минобороны Украины показало на видео работу немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 на фронте, пишет УНН.
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"Отстрелялся и скрылся. 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 года «отработала» по российским захватчикам на восточных рубежах", - сообщили в Минобороны.
И указали на плюсы вооружения: быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов, минимальное время на поражение цели и уход с боевой позиции.
"PzH 2000 - более 55-тонная боевая машина немецкого происхождения и с «пропиской» уже в ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35 870 человек, 1582 танков и сотен единиц другой военной техники.