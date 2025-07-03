"Відстоює позицію Кремля": Прем'єр Хорватії звинуватив президента у захисті інтересів рф
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович звинуватив президента Зорана Мілановича у захисті інтересів Кремля. Пленкович заявив, що Міланович відстоює позицію Росії більше, ніж позицію Хорватії та Заходу.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відкрито звинуватив президента Зорана Мілановича у тому, що той більше захищає інтереси Кремля, ніж власної країни. Про це інформує Večernji list, передає УНН.
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Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відреагував на слова хорватського президента, який напередодні заявив, що відсутність діалогу між західними лідерами та росією не має виправдання.
Пленкович не приховує свого здивування і нерозуміння, чому хтось має проявляти розуміння до володимира путіна, який уже понад три роки веде війну проти України.
Немає жодної краплини розуміння чи виправдання у словах тих, хто представляє Хорватію і її політику, коли йдеться про путіна і росію. Я не розумію, за якою філософією чи логікою це відбувається
Він зауважив, що Міланович протягом трьох років практично відстоює позицію Кремля більше, ніж позицію Хорватії, Заходу та інших союзників, і це стає ніби звичною справою, яку всі дозволяють.
Андрей Пленкович також зазначив, що за результатами опитувань громадська думка в країні все ще поділена, і що значна частина населення висловлюється на користь росії, що є ганьбою для хорватського суспільства та політичної сцени.
Нагадаємо
У березні 2025 року Міланович заявив, що жоден хорватський солдат чи офіцер не буде в складі миротворців на території України після завершення російської агресії. Він додав, що йшов на вибори в 2020 році саме з цією пропозицією, а отже, це його "обов’язок перед тими, хто довірив йому свій голос".