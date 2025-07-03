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«Отстаивает позицию Кремля»: Премьер Хорватии обвинил президента в защите интересов РФ

Киев • УНН

 • 15 просмотра

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обвинил президента Зорана Милановича в защите интересов Кремля. Пленкович заявил, что Миланович отстаивает позицию России больше, чем позицию Хорватии и Запада.

«Отстаивает позицию Кремля»: Премьер Хорватии обвинил президента в защите интересов РФ

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович открыто обвинил президента Зорана Милановича в том, что тот больше защищает интересы Кремля, чем собственной страны. Об этом информирует Večernji list, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отреагировал на слова хорватского президента, который накануне заявил, что отсутствие диалога между западными лидерами и Россией не имеет оправдания.

Пленкович не скрывает своего удивления и непонимания, почему кто-то должен проявлять понимание к Владимиру Путину, который уже более трех лет ведет войну против Украины.

Нет ни капли понимания или оправдания в словах тех, кто представляет Хорватию и ее политику, когда речь идет о Путине и России. Я не понимаю, по какой философии или логике это происходит

- заявил премьер.

Он отметил, что Миланович в течение трех лет практически отстаивает позицию Кремля больше, чем позицию Хорватии, Запада и других союзников, и это становится как бы обычным делом, которое все позволяют.

Андрей Пленкович также отметил, что по результатам опросов общественное мнение в стране все еще разделено, и что значительная часть населения высказывается в пользу России, что является позором для хорватского общества и политической сцены.

Напомним

В марте 2025 года Миланович заявил, что ни один хорватский солдат или офицер не будет в составе миротворцев на территории Украины после завершения российской агрессии. Он добавил, что шел на выборы в 2020 году именно с этим предложением, а значит, это его "обязанность перед теми, кто доверил ему свой голос".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Зоран Миланович
Андрей Пленкович
Хорватия
Украина
Tesla
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