Відсьогодні зберігання пального без ліцензії загрожує штрафом у розмірі 500 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. З 1 квітня 2020 року за зберігання пального без наявності ліцензії до суб’єктів господарювання застосовуються штрафні санкції у розмірі 500 тис. грн. Про це нагадує пресслужба Головного управління ДПС у Київській області, передає УНН.
Так, повідомляється, що відповідну норму передбачає стаття 17 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального".
"Додатково інформуємо, що ліцензії на право зберігання пального видаються терміном на п’ять років, а розмір плати за ліцензію на право зберігання пального становить 780 грн на рік.
Суб’єкти господарювання повинні мати ліцензію на кожне місце зберігання пального. Ліцензія видається за заявою СГ, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію", - додали в управлінні.
Також повідомляється, що СГ, які здійснюють зберігання пального, що використовується виключно для власного споживання чи промислової переробки і не реалізовують його іншим особам, отримують ліцензію за спрощеною процедурою.
Як повідомляв УНН, сьогодні Антимонопольний комітет України (АМКУ) провів зустріч із керівниками мереж АЗС, під час якої обговорювалося питання зниження ціни на пальне найближчим часом.