С сегодняшнего дня хранение горючего без лицензии грозит штрафом в размере 500 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. С 1 апреля 2020 года за хранение горючего без наличия лицензии к субъектам хозяйствования применяются штрафные санкции в размере 500 тыс. грн. Об этом напоминает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области, передает УНН.
Так, сообщается, что соответствующую норму предусматривает статья 17 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего".
"Дополнительно информируем, что лицензии на право хранения горючего выдаются сроком на пять лет, а размер платы за лицензию на право хранения топлива составляет 780 грн в год.
Субъекты хозяйствования должны иметь лицензию на каждое место хранения горючего. Лицензия выдается по заявлению СХ, к которому прилагается документ, подтверждающий внесение годовой платы за лицензию", - добавили в управлении.
Также сообщается, что СХ, которые осуществляют хранение горючего, используемого исключительно для собственного потребления или промышленной переработки и не реализуют его другим лицам, получают лицензию по упрощенной процедуре.
Как сообщал УНН, сегодня Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) провел встречу с руководителями сетей АЗС, во время которой обсуждался вопрос снижения цены на топливо в ближайшее время.