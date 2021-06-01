Відсьогодні “Укрзалізниця” запускає потяг Київ-Відень

Деталі

Зазначають, що у зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, "Укрзалізниця" відновить міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня.

Надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком:



він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня.



У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня



Цитата

“Актуальну інформацію про правила в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн в Україну, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині та посольств цих країн в Україні”, — інформують в УЗ.

Нагадаємо

Влада Чехії з 31 травня послабила обмежувальні заходи, введені в рамках боротьби з COVID-19, і відкрила кордони для туристів з семи країн.