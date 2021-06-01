Відсьогодні “Укрзалізниця” запускає потяг Київ-Відень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. АТ “Укрзалізниця” (УЗ) з червня запускає міжнародний рейс Київ-Відень, який проходитиме також через Угорщину. Про це повідомили у пресслужбі УЗ, пише УНН.
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Зазначають, що у зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом, "Укрзалізниця" відновить міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрації Австрії та Угорщини. Перший рейс з Києва до Відня відправиться вже 1 червня.
Надалі потяг курсуватиме щоденно за наступним графіком:
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- він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня.
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- У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня
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“Актуальну інформацію про правила в’їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн в Україну, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині та посольств цих країн в Україні”, — інформують в УЗ.
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