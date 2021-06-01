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С сегодняшнего дня “Укрзализныця” запускает поезд Киев-Вена

Киев • УНН

 • 17612 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. АО “Укрзализныця” (УЗ) с июня запускает международный рейс Киев-Вена, который будет проходить также через Венгрию. Об этом сообщили в пресс служба УЗ, пишет УНН.

С сегодняшнего дня “Укрзализныця” запускает поезд Киев-Вена

Детали

Отмечают, что в связи со стабилизацией ситуации с коронавируса, “Укрзализныця” возобновит международное сообщение при содействии железнодорожных администрации Австрии и Венгрии. Первый рейс из Киева в Вену отправится уже 1 июня.

В дальнейшем поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику:

  • он будет отправляться из Центрального киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня.
  • В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день

Цитата

“Актуальную информацию о правилах въезда украинских граждан на территорию Австрии и Венгрии, а также граждан этих стран в Украину, пассажиры могут узнать через официальные источники посольств Украины в Австрии и Венгрии и посольств этих стран в Украине”, — информируют в УЗ.

Напомним

Власти Чехии с 31 мая ослабила ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с COVID-19 и открыла границы для туристов из семи стран.

Украинские Национальные Новости

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