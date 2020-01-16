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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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Відсьогодні офіційно визнається "Пласт"

Київ • УНН

 • 13091 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Законопроект "Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України" відсьогодні, 16 січня, набуває чинності, повідомляє УНН.

Відсьогодні офіційно визнається "Пласт"

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто сьогодні, 16 січня.

Відповідно до тексту документу, проект Закону України "Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України" розроблено з метою – створення сприятливої законодавчої бази задля підтримки і розвитку пластового (скаутського) руху в Україні та серед української діаспори в світі.

Нагадаємо, 17 грудня Рада офіційно визнала скаутську організацію "Пласт" і ухвалила законопроект в цілому з поправками Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося раніше в УНН, вчора, 15 січня, закон про визнання "Пласту" офіційно опубліковано.

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