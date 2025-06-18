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Відомого режисера та продюсера звинуватили у сексуальному насильстві – ЗМІ

Київ • УНН

 • 2530 перегляди

Актор Дерек Діксон звинуватив Тайлера Перрі в сексуальних домаганнях на зйомках серіалів "Овал" та "Безжальна". Перрі нібито обіцяв акторську кар'єру в обмін на сексуальні послуги.

Відомого режисера та продюсера звинуватили у сексуальному насильстві – ЗМІ

Американського продюсера, режисера й актора Тайлера Перрі звинуватили у сексуальних домаганнях. Відповідний позов на 260 мільйонів доларів подав актор Дерек Діксон до суду в Лос-Анджелесі, повідомляє УНН з посиланням на BBC News. 

Деталі

У судовому позові йдеться, що Перрі, використовуючи свій вплив у галузі розваг, створив "примусову, сексуально експлуататорську динаміку" на знімальних майданчиках серіалів "Овал" та "Безжальна".

За словами Діксона, Перрі пообіцяв йому акторську кар'єру, однак згодом почав домагатися його.

Пан Перрі чітко дав зрозуміти Діксону, що якщо Діксон проігнорує Перрі або не буде реагувати на сексуальні натяки, персонаж Діксона "помре" в наступному сезоні

- йдеться у позові.

Крім того, актор заявив, що Перрі тримав над ним "контроль", маніпулюючи розвитком його ролі.

Перрі завжди тримав це над головою містера Діксона, натякаючи, що (його персонаж, – ред) "Дейл" виживе, якщо Діксон буде тримати Перрі "щасливим"

– зазначено у справі. 

Один з епізодів, описаних у документі, стосується інциденту в трейлері під час зйомок. За словами позивача, Перрі нібито почав залицяння, які Діксон відкинув.

Той допитував його щодо його сексуальних інтересів, а потім притиснув до стіни та почав пестити

– йдеться в описі інциденту.

Діксон, за його словами, залишив трейлер. Згодом актор заявив, що вирішив відмовитися від співпраці з Перрі та покинув роль у "Овалі", щоб зосередитися на роботі сценариста. Сторона Перрі категорично заперечила звинувачення. Адвокат режисера назвав справу безпідставною.

Це людина, яка зблизилася з Тайлером Перрі для того, що зараз виглядає не що інше, як організація шахрайства

– сказав адвокат Метью Бойд. 

Але Тайлера не здолають, і ми впевнені, що ці сфабриковані звинувачення у домаганнях будуть підтверджені

– додав він. 

Додатково 

Позов подано через п’ять років після знайомства Діксона з Перрі на заході у Tyler Perry Studios в Атланті. За цей час Діксон встиг зіграти у двох шоу продюсера. Позов стосується подій під час співпраці сторін, які, за словами позивача, мали системний характер.

Довідка

Тайлер Перрі – один із найвпливовіших медіадіячів США, засновник Tyler Perry Studios, відомий своєю роллю у франшизі "Madea", а також продюсерською діяльністю в межах співпраці з потоковими платформами.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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