Известного режиссера и продюсера обвинили в сексуальном насилии – СМИ

Американского продюсера, режиссера и актера Тайлера Перри обвинили в сексуальных домогательствах. Соответствующий иск на 260 миллионов долларов подал актер Дерек Диксон в суд в Лос-Анджелесе, сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

В судебном иске говорится, что Перри, используя свое влияние в индустрии развлечений, создал "принудительную, сексуально эксплуататорскую динамику" на съемочных площадках сериалов "Овал" и "Безжалостная".

По словам Диксона, Перри пообещал ему актерскую карьеру, однако впоследствии начал домогаться его.

Пан Перри четко дал понять Диксону, что если Диксон проигнорирует Перри или не будет реагировать на сексуальные намеки, персонаж Диксона "умрет" в следующем сезоне - говорится в иске.

Кроме того, актер заявил, что Перри держал над ним "контроль", манипулируя развитием его роли.

Перри всегда держал это над головой мистера Диксона, намекая, что (его персонаж, – ред) "Дейл" выживет, если Диксон будет держать Перри "счастливым" – указано в деле.

Один из эпизодов, описанных в документе, касается инцидента в трейлере во время съемок. По словам истца, Перри якобы начал ухаживания, которые Диксон отверг.

Тот допрашивал его относительно его сексуальных интересов, а затем прижал к стене и начал ласкать – говорится в описании инцидента.

Диксон, по его словам, покинул трейлер. Впоследствии актер заявил, что решил отказаться от сотрудничества с Перри и покинул роль в "Овале", чтобы сосредоточиться на работе сценариста. Сторона Перри категорически отрицала обвинения. Адвокат режиссера назвал дело безосновательным.

Это человек, который сблизился с Тайлером Перри для того, что сейчас выглядит не что иное, как организация мошенничества – сказал адвокат Мэтью Бойд.

Но Тайлера не одолеют, и мы уверены, что эти сфабрикованные обвинения в домогательствах будут подтверждены – добавил он.

Дополнительно

Иск подан через пять лет после знакомства Диксона с Перри на мероприятии в Tyler Perry Studios в Атланте. За это время Диксон успел сыграть в двух шоу продюсера. Иск касается событий во время сотрудничества сторон, которые, по словам истца, носили системный характер.

Справка

Тайлер Перри – один из самых влиятельных медиадеятелей США, основатель Tyler Perry Studios, известный своей ролью во франшизе "Madea", а также продюсерской деятельностью в рамках сотрудничества с потоковыми платформами.