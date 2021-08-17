Відомий український travel-блогер і ексведучий популярного шоу назвав Одесу "колгоспом"

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Travel-блогер Ян Гордієнко в своєму Instagram поскаржився на відпочинок в Одесі. Він вважає, що якби бюджетні гроші не “проходили” повз — це був би дуже гідний курорт, передає УНН.

Цитата

“В Одесі божевільні ціни, але повна відсутність сервісу. Жахливі дороги і тротуари. Повна відсутність загального дизайн-коду, пекельний колгосп і повний несмак всюди. Всі ліплять свої ларьки і тонну реклами де завгодно”, — прокоментував він.

Гордієнко вважає, що відповідальність за це свавілля має нести місцева влада.

“Це велика ганьба місцевої влади, так як Одеса — неймовірно багате місто, і, якби гроші не йшли повз, це був би дуже гідний курорт”, — резюмував мандрівник.

Нагадаємо, на одеській “трасі здоров’я” виявили елітну наливайку, а буквально нещодавно на іноземця обрушився фасад будівлі прям в центрі міста.

Але замість наведення порядку місцева влада Одеси вдалася до іншого способу залучення туристів до міста. У різних містах світу, які одеські чиновники називають “побратимами”, за гроші одеситів встановлюються 200-кілограмові бронзові якорі-серця як символ Одеси.

Вартість кожного з них близько 300 тисяч гривень. Зроблені вони за проектом скандальної російської дизайн-студії Артемія Лебедєва.

При цьому доцільність такого методу не ясна. В Одеській міськраді повідомили, що “відстеження ефективності вже встановлених скульптур з використанням кількісних і математичних показників не регламентовано рішенням Одеської міської ради”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН-Одеса

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